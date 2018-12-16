Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» раскритиковал команду

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал команду, предает «Советский спорт».

Кин посетовал на низкий уровень мастерства некоторых игроков после поражения в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от «Ливерпуля» (1:3).

«Я думаю страшное в этой ситуации — амбициозность «МЮ». Вы слушаете тренера, а он говорит, что они могут финишировать четвертыми и это их уровень. Глаза не врут. Вы сами видели их игру, четвертое место — это максимум, на который они могут рассчитывать.

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Если бы вы свалились с луны и ничего не знали о «Юнайтед» или футболе, то сказали бы: «Это середняк АПЛ». Вот так бы вы думали.

Но, конечно, вы смотрите на историю, достижения, ценники игроков и так далее. Но некоторые из этих футболистов просто недостаточно хороши для «Юнайтед», поэтому не думаю, что тут стоит перегибать с критикой», — цитирует Кина AS.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» показывает худший результат за 28 лет.