Источник: Головин вернулся в общую группу «Монако»

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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин готовится к матчу 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» в общей группе, утверждает «Р-Спорт».

Ранее футболист пропустил матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за гриппа.

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Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. На данный момент 22-летний хавбек провел за монегасков 12 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. С Головиным «Монако» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Без россиянина восьмикратные чемпионы Франции выиграл два раза, дважды поделил очки с соперником и проиграл семь встреч.

Матч «Лион» — «Монако» пройдет 16 декабря.

Ранее полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» из-за дела о расовой дискриминации.