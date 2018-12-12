Овечкин считает свои нынешние выступления в НХЛ лучшими за 13 лет

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался относительно матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз», передает «Советский спорт».

Форвард прокомментировал результативную серию из 12 встреч, а также голевой хет-трик, оформленный в игре 12 декабря.

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«Играю ли я в свой лучший хоккей за 13 лет? Пожалуй, да. После прошлого года остается просто наслаждаться. Конечно, излишне расслабляться не нужно, я не хочу этого. Но я стараюсь делать это снова и снова. Это весело. Видно, как наша команда радуется на льду прямо сейчас. Сегодня мне пару раз повезло, шайба зашла в ворота. Как отношусь к 12-матчевой результативной серии? Просто стараюсь играть попроще, моменты есть. Что касается хет-трика, то он бывает не каждый день, так что это приятно», — приводит слова Овечкина Washington Post.

Благодаря трем заброшенным шайбам россиянина клуб разгромил соперников со счетом 6:2.

Ранее «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.