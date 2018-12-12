СМИ: двукратный чемпион ОИ намерен завершить карьеру в лыжных гонках

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Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг намерен завершить карьеру в лыжных гонках, сообщает ТАСС.

По информации TV2, спортсмен объявит о своем уходе 12 декабря.

Лыжная федерация Норвегии в этот день устраивает конференцию в Тронхейме, темой обсуждения которой станет судьба лыжника.

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До это СМИ утверждали, что Нортуг, скорее всего, пропустит лыжную многодневную гонку «Тур де Ски». Соревнование пройдет с 29 декабря по 6 января 2019 года. Норвежец побеждал на этой многодневке всего один раз — в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Фуркад может завершить карьеру в 2020 году.