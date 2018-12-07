Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Спартак»

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Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может перейти в московский «Спартак» летом 2019 года, сообщает Sport24.

У футболиста из Буркина-Фасо хорошие отношения с нынешним главным тренером красно-белых Олегом Кононовым, с которым они вместе работали в «Краснодаре». Нынешний контракт африканца с «быками» истекает летом 2019 года, поэтому за его трансфер москвичи ничего не заплатят.

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Каборе выступает в России с 2013 года. Первым его клубом в Российской премьер-лиге (РПЛ) стала «Кубань». Всего на счету футболиста два мяча в 139 матчах в российском чемпионате. Также на Каборе претендует «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что Семак знает причину частых поражений «Зенита» на выезде.