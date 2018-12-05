Тренер «Коламбуса» объяснил неудачи Бобровского

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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла объяснил неудачи российского вратаря Сергея Бобровского, передает «Советский спорт».

В матче против «Калгари Флэймз» Бобровский пропустил восемь шайб и был заменен.

«Это был очень трудный вечер для Бобровского. Я хотел дать ему шанс исправить ситуацию и постоянно гнал от себя мысль, что его нужно заменить. У нас с тренерами было обсуждение после четвертой шайбы, нужно ли менять Бобровского. Мы решили, что дадим ему возможность найти свою игру и пройти сквозь это.

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Помните, он же был очень хорош. Сергею нужно перебороть это, пройти через эту ситуацию. В следующем матче с «Филадельфией» играть будет именно он, ему это необходимо», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «Коламбуса».

Ранее сообщалось, что российского вратаря заменили в матче НХЛ из-за восьми пропущенных шайб.