Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» перенесен из-за военного положения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/11963551/RIAN_3076685.HR-pic905-895x505-65991.jpg">

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» перенесен из Харькова из-за военного положения на Украине, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы донецкого клуба, встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Реклама

Игру было решено перенести из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не проводить матчи в местах, где введено военное положение. Харьковская область относится к тем регионам Украины, где было введено военное положение.

Матч между «Шахтером» и «Лионом» пройдет 12 декабря.

Ранее сообщалось, что еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране.