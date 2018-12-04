Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Лион» перенесен из-за военного положения
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Лионом» перенесен из Харькова из-за военного положения на Украине, сообщает «Советский спорт».
По информации пресс-службы донецкого клуба, встреча состоится на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Игру было решено перенести из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не проводить матчи в местах, где введено военное положение. Харьковская область относится к тем регионам Украины, где было введено военное положение.
Матч между «Шахтером» и «Лионом» пройдет 12 декабря.
Ранее сообщалось, что еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов в стране.