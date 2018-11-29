Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения в матче с «Анахаймом»
«Флорида Пантерз» проиграла «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Ритчи, также отличился Джош Мэнсон. У хозяев шайбы забросили Аарон Экблад и Евгений Дадонов.
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«Флорида» потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах регулярного чемпионата.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
0:1 — Мэнсон (Гиббонс, Рауни) — 00:15
1:1 — Экблад (Барков, Юбердо) — 23:01
2:1 — Дадонов (Юбердо, Яндл) — 29:23 (5x4)
2:2 — Ритчи (Петтерссон, Хенрик) — 32:28
2:3 — Ритчи (Гецлаф) — 58:32