Российский защитник «Вашингтона» подрался с форвардом «Монреаля»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов подрался с нападающим «Монреаль Канадиенс» Максом Доми, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в конце второго периода. Стоит отметить, что «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:4 в овертайме.

Победа в драке осталась за канадским хоккеистом, у Орлова после был разбит нос. Оба игрока были отправлены на скамейку штрафников на пять минут.

Ранее «Вашингтон» победил «Монреаль» благодаря дублю Овечкина.

#CapsHabs continues to get heated as Orlov and Domi exchange blows pic.twitter.com/eNBD0UI1fs