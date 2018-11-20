Российский защитник «Вашингтона» подрался с форвардом «Монреаля»
Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов подрался с нападающим «Монреаль Канадиенс» Максом Доми, сообщает «Советский спорт».
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в конце второго периода. Стоит отметить, что «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:4 в овертайме.
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Победа в драке осталась за канадским хоккеистом, у Орлова после был разбит нос. Оба игрока были отправлены на скамейку штрафников на пять минут.
Ранее «Вашингтон» победил «Монреаль» благодаря дублю Овечкина.
#CapsHabs continues to get heated as Orlov and Domi exchange blows �� pic.twitter.com/eNBD0UI1fs— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 20 ноября 2018 г.