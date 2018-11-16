Туктамышева поддержала Медведеву в решении уйти от Тутберидзе к Орсеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала Евгению Медведеву, решившую уйти от знаменитого тренера Этери Тутберидзе в подопечные к Брайану Орсеру, передает Lenta.ru.

Чемпионка мира 2015 года заявила, что полностью согласна с решением соотечественницы.

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«Поддерживаю ли ее в решении сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же», — поделилась мнением спортсменка.

Также она высказалась относительно победы на Гран-при в Канаде в женском одиночном катании и третьего места Медведевой на том же турнире.

«Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше», — отметила Туктамышева.

Напомним, что Тутберидзе тренировала Медведеву 11 лет.

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