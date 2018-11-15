«Анжи» может не доиграть сезон-2018/19 в чемпионате России

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о том, что клуб может сняться с чемпионата России после зимней паузы, передает «Спорт-Экспресс».

По его словам, из-за финансовых проблем махачкалинский клуб может не доиграть сезон-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Флегонтов подчеркнул, что проблемы «Анжи» сейчас никак не решаются. Футболисты не получают зарплату, и речи идти не может о зимних сборах.

«Мы пока не понимаем, что будет дальше. 17 ноября будет собираться команда и будем что-то думать. Пока мы не можем даже зарплату платить, о каких сборах вести речь? Мое мнение – с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение – не клуба или его руководства.

Но хотелось бы все-таки доиграть до зимы – последний матч у нас 8 декабря, а там уже будем решать», — заявил гендиректор.

Ранее тренер «Анжи» рассказал об ухудшающейся финансовой ситуации в клубе.