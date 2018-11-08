Тренер «Рейнджерс» опасается расизма со стороны фанатов «Спартака»

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал предстоящий матч против московского «Спартака» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, передает «Советский спорт».

Наставник считает, что болельщики красно-белых могут позволить себе провокации расистского характера.

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«Я определенно буду говорить с командой на эту тему. Любые расистские выходки всегда плохи. Я надеюсь, что этого не произойдет в нашей игре, но это то, что мы не можем контролировать. Я не хочу видеть подобное поведение ни на одном стадионе в мире. Если же такое произойдет, то я буду рядом со своими футболистами, чтобы поддержать их», — цитируют Джеррарда шотландские СМИ.

Встреча состоится 8 ноября в 20.55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов не выступит за команду в матче против шотландского клуба.