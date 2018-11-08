Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от России рейтинге ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
«Порту» одержал разгромную победу над московским «Локомотивом», а лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с амстердамским «Аяксом» (1:1). Также столичный ЦСКА проиграл «Роме» (1:2).
Теперь в активе Португалии, идущей на седьмом месте, 42,632 балла. На счету России, занимающей пятую строчку, 47,549 балла.
Лидирует в таблице коэффициентов Испания (92,283 балла), второй идет Англия (69,891), далее располагаются Италия (69,297), Германия (64,784) и Франция (52,998).
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 92,283 балла;
2. Англия — 69,891;
3. Италия — 69,297;
4. Германия — 64,784;
5. Франция — 52,998;
6. Россия — 47,549;
7. Португалия — 42,632.