Игроки и тренеры «Лестера» приняли участие в похоронах владельца клуба

Футболисты и тренерский штаб английского «Лестера» приняли участие в похоронной процессии владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает «Би-би-си», церемония прощания с Вишаем проходит в Бангкоке в одном из местным буддийских храмов. Согласно местным традициям церемония продлится семь дней.

Вечером 27 октября после матча 10-го тура с «Вест Хэмом» 60-летний владелец «Лестера» погиб при крушении вертолета. На борту также находились два сотрудника клуба, и два пилота. Никто из них не выжил.



Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английскому клубу.

The Leicester City players have been paying their respects at the temple where Khun Vichai's funeral is taking place in Bangkok. pic.twitter.com/BVYD170aFX