Игроки и тренеры «Лестера» приняли участие в похоронах владельца клуба

Футболисты и тренерский штаб английского «Лестера» приняли участие в похоронной процессии владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, сообщает «Советский спорт».

Как сообщает «Би-би-си», церемония прощания с Вишаем проходит в Бангкоке в одном из местным буддийских храмов. Согласно местным традициям церемония продлится семь дней.

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Вечером 27 октября после матча 10-го тура с «Вест Хэмом» 60-летний владелец «Лестера» погиб при крушении вертолета. На борту также находились два сотрудника клуба, и два пилота. Никто из них не выжил.



Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования английскому клубу.