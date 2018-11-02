Немецкий теннисист с нетерпением ждет матча с Хачановым в Париже

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал предстоящую игру с россиянином Кареном Хачановым в рамках четвертого круга турнира категории Masters в Париже, передает Sport24.

Спортсмен поделился ожиданиями от встречи с соперником.

«Жду завтрашнего четвертьфинала с Хачановым, он играет очень хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. На подобных турнирах необходимо играть в свой лучший теннис с первого матча, тут нет плохих игроков, и это заставляет тебя сосредоточиться. Я наслаждаюсь этим», — заявил Зверев.

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Встреча немца и Хачанова состоится 2 ноября в 16.00 по московскому времени.

Ранее сербский теннисист и вторая ракетка мира Новак Джокович обыграл португальца Жоау Соузу в матче второго круга.