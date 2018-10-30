Экс-форвард «Спартака» не заметил изменений после ухода Карреры

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал матч команды с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт уик-энд»

Футболист поделился мнением по поводу действий красно-белых на поле после отставки главного тренера Массимо Карреры.

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«Игра «Спартака» не стала лучше ни в чем после увольнения Карреры. Надо работать, нужен главный тренер и порядок. Ощущение такое, что футболисты «Спартака» на поле выходят с дрожью в коленях, мало что у них получается. Вели 1:0 у «Рубина», но упустили победу на последних секундах. Не знают игроки «Спартака», что такое персональная опека в концовке матча. Впрочем, дело не в счете, а в игре», — рассказал спортсмен.

Он также подчеркнул, что обсуждал нынешнюю ситуацию столичного клуба с лучшим бомбардиром за всю историю «Спартака» Никитой Симоняном.

«В «Спартаке» сейчас проходит маленькая футбольная революция. Когда она кончится, не знаю. Но надо делать приличную чистку. Я сегодня общался на эту тему с Никитой Павловичем Симоняном. Он сказал, что когда в команде бардак, то находится очень мало грамотных нормальных людей, которые этот бардак могут остановить. Я с ним абсолютно согласен», — заключил Рейнгольд.

Встреча красно-белых и казанцев закончилась ничьей — 1:1.

Ранее экс-хавбек сборной СССР Евгений Ловчев высказался относительно назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.