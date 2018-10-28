Роналду поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

«Уважаю «Барселону», но мадридский «Реал» навсегда в моем сердце. Надеюсь, «Реалу» улыбнется удача в сегодняшней игре», — приводит слова Роналду AS.

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Встреча между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 28 октября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.15 мск.

Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. В летнее трансферное окно португальский нападающий перешел в «Ювентус».

Ранее экс-хавбек «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Реалом».