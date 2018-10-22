Червиченко: есть судьи, заинтересованные в потере очков «Зенитом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу столичного «Динамо» над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России, передает Rusfootball.

В первом тайме встречи нападающий петербургского клуба Себастьян Дриусси получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален с поля.

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«Уверен, что есть заинтересованные в том, чтобы «Зенит» начал терять очки. Чтобы его можно было догнать. Чтобы команда не смогла сейчас оторваться. Не знаю, что и как тут на самом деле происходит. Но из того, что вижу — «Зенит» в течение нескольких матчей судьи буквально придушили», — сказал Червиченко.

Ранее сообщалось, что Дриусси извинился перед одноклубниками и фанатами «Зенита» за удаление.