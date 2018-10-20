Путин поддержал идею предоставления грантов призерам юношеской Олимпиады

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XV ежегодного заседания Международного... РИА «Новости»
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Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин заявил, что глава государства Владимир Путин поддержал идею предоставления грантов призерам юношеских Олимпийских игр.

«Президент России поддержал решение попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев о выделении победителям и призёрам юношеских Игр поощрительных грантов», — цитирует Левитина ТАСС.

Ранее сообщалось, что церемония закрытия юношеской Олимпиады прошла в Буэнос-Айресе.