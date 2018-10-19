Во время прибывания в СИЗО Кокорин и Мамаев заработали 10,5 млн рублей

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев во время прибывания в СИЗО «Бутырка» заработали 10,5 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

По информации из открытых источников зарплата Кокорина составляет 252 млн рублей, а Мамаев получает 180 млн рублей. Сумма учитывается без различных штрафов и бонусов.

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При этом с момента заключения под стражу клубы не сообщили о применении дисциплинарных санкций по отношению к игрокам. Таким образом, Кокорин и Мамаев заработали за девять дней в СИЗО 10,54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не настаивает на скором расторжении контракта с Мамаевым.