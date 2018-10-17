Адвокат Кокорина опроверг информацию об оскорблении Пака

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов опроверг слухи о том, что футболист признался в оскорблениях директора департамента Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку, передает ТАСС.

Защитник отрицает, что его клиент выражал неприязненное отношение к чиновнику на основании национальности.

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«Александр Кокорин не наносил оскорблений по национальному признаку, все инсинуации по данному поводу носят заведомо ложный характер», — заявил Попов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что в России провели опрос населения по инциденту с нападениями 8 октября.