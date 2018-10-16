В «Бутырке» начались очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими
В СИЗО «Бутырка» начались очные ставки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с потерпевшими — главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным, сообщает «РИА Новости».
«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным. Когда они закончатся, сложно сказать», — проинформировал источник в правоохранительных органах.
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Пока неясно, проводилась или будет проводиться очная ставка с еще одним пострадавшим — водителем ведущей «Первого канала».
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