Хакер взломал инстаграм жены Мамаева и нашел компромат

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Алана Мамаева, жена хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала удаление ее странички в инстаграме, передает «Советский спорт».

По словам девушки, аккаунт удалили хакеры, которые угрожали ей в связи с нападениями 8 октября, в которых принимали участие ее муж, а также нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин.

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«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы», — поделилась жена футболиста с подписчиками, выйдя в прямой эфир с нового инстаграм-аккаунта.

Также она опровергла слухи о том, что сама удалила страницу в социальной сети.

«Писали, что я сама удалила инстаграм, но это не так. Я встала днем, часов в 12 и обнаружила, что страницы нет. Пока я писала заявление, уже появились угрозы на мобильный телефон. Откуда у него взялся мой телефон, я не понимаю», — возмутилась Мамаева.

Жена полузащитника подчеркнула, что хакер не останавливается даже после обращения в правоохранительные органы.

«Заявление уже положено на стол. Но этот идиот поблагодарил за рекламу, и что теперь он может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня. А что касается тех, кто считает, что это я придумала, чтобы вызвать жалость, дай бог, чтобы вам не пришлось такое пережить, ребятки», — заключила девушка.

Ранее сообщалось, что нападающий сине-бело-голубых и хавбек «горожан» переведены в камеры карантина столичного СИЗО «Бутырка».