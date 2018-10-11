Адвокат назвал Кокорина примерным сыном и любящим отцом
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» заявил, что суд не должен арестовывать его клиента, передает РАПСИ.
Вместо заключения под стражу он просит избрать подписку о невыезде как меру пресечения, аргументируя это тем, что у футболиста есть маленький ребенок.
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Также он подчеркнул, что у следствия отсутствую основания для ареста.
Адвокат назвал инцидент с избиениями «роковым стечением обстоятельств». И заверил присутствующих на суде, что Кокорин — «примерный сын и любящий отец».
Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых на суде извинился за инцидент с избиениями.