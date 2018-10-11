Адвокат назвал Кокорина примерным сыном и любящим отцом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/12017929/upload-TASS_29455651-pic905-895x505-57822.jpg">

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» заявил, что суд не должен арестовывать его клиента, передает РАПСИ.

Вместо заключения под стражу он просит избрать подписку о невыезде как меру пресечения, аргументируя это тем, что у футболиста есть маленький ребенок.

Реклама

Также он подчеркнул, что у следствия отсутствую основания для ареста.

Адвокат назвал инцидент с избиениями «роковым стечением обстоятельств». И заверил присутствующих на суде, что Кокорин — «примерный сын и любящий отец».

Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых на суде извинился за инцидент с избиениями.