Хавбек «Локомотива» Тарасов поздравил Путина
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина, передает «Советский спорт».
7 октября президенту исполнилось 66 лет.
«Мой президент, с днем рождения. Я горжусь, что у моей страны такой сильный лидер. Играем за вас сегодня и всегда», — написал Тарасов в своем инстаграме.
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«Локомотив» 7 сентября сыграет в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Путин лично поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой.