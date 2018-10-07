Адвокат Майорги обвиняет полицию в сокрытии улик по «делу Роналду»
Лесли Стовэлл, адвокат американки Кэтрин Майорги, узнал интересные детали расследования по делу об обвинениях в изнасиловании своей клиентки форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».
Сторона Майорги выразила уверенность в том, что полиция Невады, расследующая дело, скрыла некоторые улики.
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По информации Der Spiegel, юрист настаивает, что в полиции нет показаний Майорги, которые она дала в 2009 году. Кроме того, отсутствуют платье и нижнее белье, которые были на девушке в тот вечер, когда якобы произошло изнасилование.
Ранее сообщалось, что Ирина Шейк, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян могут стать фигурантами «дела Роналду».