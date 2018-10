Рэпер Дрейк сопровождал Макгрегора на церемонии взвешивания

Известный канадский рэп-исполнитель Дрейк сопровождал бойца смешанного стиля (MMA) на церемонии взвешивания перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Советский спорт».

Музыкант появился на мероприятии в Лас-Вегасе, обернувшись в ирландский флаг, таким образом выразив поддержку Макгрегору.

Фотографию артиста с ирландским флагом активно обсуждают в твиттере.

В ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов проведет защиту титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в поединке против Макгрегора. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее сообщалось, что Дрейк может приобрести «Торонто».

Drake and Conor McGregor at the weigh ins today. #ufc229 pic.twitter.com/TKlZgFB08y