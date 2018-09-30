Серена Уильямс спела топлес

Американская теннисистка Серена Уильямс поучаствовала в социальном проекте I Touch Myself Project («Я трогаю себя»), который призван привлечь внимание к проблеме рака груди у женщин, сообщает «Советский спорт».

Ролик с 37-летней спортсменкой призывает женщин ухаживать за собой, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы со здоровьем. Примечательно, что на видео американка снялась топлес, прикрывая грудь руками.

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Ранее экс-первая ракетка мира приняла решение досрочно завершить сезон 2018 года. Последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке, запомнившись скандалом и истерикой на корте.

Ранее первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла доиграть матч первого круга турнира в Пекине.