Боец MMA в стиле обезьяны за 14 секунд забил соперника

Английский боец смешанного стиля (MMA) Стив Эймэбл одержал эффектную победу над валлийцем Лаймом Беннеттем, сообщает «Советский спорт».

Поединок прошел в рамках турнира Cage Warriors 97 и завершился триумфом англичанина техническим нокаутом в первом раунде. На победу у Эймэбла ушло всего 14 секунд.

По ходу боя Беннетт попытался нанести удар оппоненту, однако потерял равновесия и упал. Английский боец немедленно налетел на соперника и по-обезьяньи забил его. Виде эпизода опубликовано в твиттер-аккаунте Cage Warriors.

После финальной сирены Эймэбл совершил победное сальто.

Just 14 seconds for 'Diddy Kong' Steve Aimable to pick up the TKO win



That closes out the #CW97 prelims, be sure to tune in at 9pm on @btsport for the main card pic.twitter.com/hqTvIdcerK