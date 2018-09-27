ЦСКА и «Спартак» оштрафовали на полмиллиона после дерби

<img src="//img.gazeta.ru/files3/816/10829816/RIAN_03170399.HR.ru-pic905-895x505-63850.jpg">

ЦСКА и «Спартак» оштрафованы на 550 тысяч рублей после дерби 23 сентября, сообщает «Советский спорт».

Матч 8-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком» закончились ничьей (1:1).

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие санкции были наложена клубам после воскресного дерби.

Реклама

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 50 тысяч, за использование пиротехники — на 125 тысяч рублей. По «Спартаку» — за скандирование ненормативной лексики — 50 тысяч, за пиротехнику — 125 тысяч. Два человека сидели на ограждении. За неправомерное действие зрителей, создающих угрозу жизни и здоровья — 50 тысяч рублей. За несогласованные баннеры — 100 тысяч рублей. Еще один из баннеров содержал ненормативную лексику, за это штраф 50 тысяч рублей», — сообщил Григорьянц.

Ранее стало известно число задержанных фанатов по итогам дерби ЦСКА — «Спартак».