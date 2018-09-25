Экс-игрок сборной Италии провалил допинг-тест
Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси провалил допинг-тест, сообщает «Советский спорт».
Как передает La Gazzetta dello Sport, в допинг-пробе футболиста, взятой в мае 2018 года после матча «Дженоа» — «Беневенто», найден дорзоламид.
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Росси отрицает употребление запрещенного вещества, которое входит в состав глазных капель.
Рассмотрение дела состоится 1 октября. Игроку грозит дисквалификация на 1 год.
Ранее сообщалось, что российскую бегунью отстранили от соревнований из-за допинга.