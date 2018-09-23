Тренер «Челси» удивлен легкому старту команды

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что для него удивителен старт команды в начале Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

«Я удивлен, потому что в «Наполи» все начиналось очень сложно, особенно первый месяц. Здесь же я на данный момент очень доволен ситуацией, игроками, руководством клуба. Но я знаю, что АПЛ — очень сложный чемпионат, так что в будущем мне еще предстоит столкнуться с трудностями.

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Я посмотрел пять матчей «Вест Хэма» в чемпионате и полагаю, что им просто не повезло. В последнем матче с «Эвертоном» они перестроились со схемы 4–2–3–1 на 4–1–4–1 и очень хорошо играли. Их место в таблице не отражает реальное положение вещей», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

Матч против «Вест Хэма» «Челси» сыграет 23 сентября.

Ранее «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и одержал шестую победу подряд в АПЛ.