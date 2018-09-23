Игрок «Цюриха» упал в ров во время празднования гола

Полузащитник швейцарского футбольного клуба «Цюрих» Бенджамин Кололли запомнился эффектным празднованием забитого мяч в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки, сообщает «Советский спорт».

Футболист реализовал пенальти в ворота кипрской команды и побежал праздновать забитый мяч. Он перепрыгнул через ограждение и рухнул в глубокий ров, отделяющую трибуны от поля на стадионе АЕКа.

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Отмечается, что игрок не пострадал, смог продолжить встречу. Именно благодаря его мячу, команда смогла одолеть АЕК и теперь делит первое место в группе Лиги Европы с немецким «Байером».

Ранее причиной отмены матча в Англии стал сердечный приступ.