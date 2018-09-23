Игрок «Цюриха» упал в ров во время празднования гола
Полузащитник швейцарского футбольного клуба «Цюрих» Бенджамин Кололли запомнился эффектным празднованием забитого мяч в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки, сообщает «Советский спорт».
Футболист реализовал пенальти в ворота кипрской команды и побежал праздновать забитый мяч. Он перепрыгнул через ограждение и рухнул в глубокий ров, отделяющую трибуны от поля на стадионе АЕКа.
Отмечается, что игрок не пострадал, смог продолжить встречу. Именно благодаря его мячу, команда смогла одолеть АЕК и теперь делит первое место в группе Лиги Европы с немецким «Байером».
Ранее причиной отмены матча в Англии стал сердечный приступ.
Todo es alegría hasta que... te encontras con el foso. #Kololli del #FCZurich recordará su gol al #AEKLarnaca por #EuropaLeague. pic.twitter.com/JAIzKyLRgD— Cultura Redonda (@CulturaRedonda) 21 сентября 2018 г.