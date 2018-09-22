Тарасова: Медведева не заслуживает критики за второе место на турнире в Канаде

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Именитый российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая второе место на дебютном в послеолимпийском сезоне старте в Канаде, не заслуживает критики, поскольку только недавно восстановилась после серьезных травм, передает ТАСС.

«Это как на войне! Надо любить и ждать, а не обсуждать ее каждые две недели и не устраивать истерию — это вредительство. Никакой паники, Женя каталась лучше, чем на контрольных прокатах в Москве, она каталась очень сильно.

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Было падение во второй части программы, но все забыли, что у нее только что были тяжелейшие травмы позвоночника и голеностопа? Все забыли, что у нее была такая длинная пауза, после которой люди годами не могут восстановиться? Но она восстановилась, была очень убедительна в своей программе, каталась на большой скорости.

Она изменилась, она хочет по-другому кататься — это ее право. Она каталась очень хорошо, и то, что наработано, — наработано хорошо, я вижу изменения. И дай бог, чтобы она делала все», — сказала Тарасова.

Медведева стала второй на пятом этапе турнира серии «Челленджер» Autumn Classic, который прошел в канадском Оквилле. После короткой программы она занимала первое место, но в произвольной совершила ошибку при исполнении тройного риттбергера и осталась второй, набрав в сумме 204,89 балла. Победительницей стала американка Брэди Теннелл (206,41), замкнула тройку француженка Маэ Беренис Мейте (178,89).

Ранее Евгения Медведева призналась, что чувствует себя потрясающе после турнира в Канаде