Мозякин первым в истории КХЛ достиг отметки в 800 очков

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Российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин сделал голевую передачу на Виктора Антипина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Торпедо» и набрал 800-е очко в лиге, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, 37-летний форвард стал первым хоккеистом в истории лиги, кому удалось достичь подобной отметки.

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На счету российского форварда 674 матча в КХЛ в составе «Атланта» и «Металлурга». Он забросил 368 шайб и отдал 432 результативные передачи.

Ранее «Трактор» и «Металлург» забросили 11 шайб в матче КХЛ.