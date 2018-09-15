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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от отцовства, передает «Советский спорт».

18 августа жена Анастасия подарила российскому хоккеисту сына, которого назвали Сергеем.

«Отцовство — это очень интересно. Меняю ли подгузники? Конечно, даже самые грязные. Мне все равно», — приводит слова форварда русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли.