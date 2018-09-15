Муж Серены Уильямс назвал карикатуру на супругу «женоненавистнической»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/457/11961457/rue6de799cca8-pic905-895x505-24355.jpg">

Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, осудил карикатуру газеты Herald Sun на свою супругу, передает «Советский спорт».

«Я был просто обескуражен, когда узнал о том, что главный редактор этого издания, опубликовавшего расистскую и женоненавистническую карикатуру на мою жену, входит в организацию Male Champion of Change. Это что, тоже такая сатира?», — написал Оганян в своем твиттере.

Реклама

Целью Male Champion of Change является намерение сделать из мужчины лидера гендерного неравенства.

Ранее сообщалось, что команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой».