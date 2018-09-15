Муж Серены Уильямс назвал карикатуру на супругу «женоненавистнической»
Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, осудил карикатуру газеты Herald Sun на свою супругу, передает «Советский спорт».
«Я был просто обескуражен, когда узнал о том, что главный редактор этого издания, опубликовавшего расистскую и женоненавистническую карикатуру на мою жену, входит в организацию Male Champion of Change. Это что, тоже такая сатира?», — написал Оганян в своем твиттере.
Целью Male Champion of Change является намерение сделать из мужчины лидера гендерного неравенства.
Ранее сообщалось, что команды сестер Уильямс сравнили с «собачьей сворой».
I am truly perplexed to learn this editor of the Australian newspaper behind the blatantly racist & misogynistic cartoon of my wife is a "Male Champion of Change" �� Is this supposed to be satire, too? @malechampions @LizBroderick https://t.co/QAq25HAhTo https://t.co/jOuYojCE3P— Alexis Ohanian Sr. �� (@alexisohanian) 13 сентября 2018 г.