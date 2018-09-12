Трабукки рассказал, когда ждет окончательного решения от Терри

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Футбольный агент Марко Трабукки, участвующий со стороны «Спартака» в переговорах с британским защитником Джоном Терри, рассказал о ситуации с возможным переходом 37-летнего англичанина в российкий клуб, передает «Спорт-экспресс».

По словам Трабукки, теперь все зависит от решения бывшего защитника «Челси» и сборной Англии.

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«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона», — сказал он.

«Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон», — заявил Трабукки. Также он отметил, что дедлайн для принятия решения у Терри сегодня.

Напомним, что Терри готовился перейти в московский «Спартак» и уже получил российскую визу, но потом задумался об изменении своего решения.