Авербух считает Медведеву «кристально чистой девочкой»

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Серебряный призер олимпийских игр в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал интервью канадского тренера Дага Хау о взаимоотношениях фигуристки Евгении Медведевой со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе, передает «Советский спорт».

Хау, который является близким другом нынешнего наставника Медведевой Брайана Орсера, заявил о том, что Тутберидзе предложила Медведевой завершить карьеру после Олимпиады в Пхенчхане.

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«Мы должны пропускать это мимо себя. Не надо акцентировать внимание. В этом есть некий политический подтекст. Женя – кристально чистая девочка, которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то решает свои вопросы. Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не дают слова сказать. Я постановщик трех программ Жени. Мы же советовались, вместе выбирали музыку, сто раз обговаривали нюансы. Женя каталась, импровизировала, делилась мнением. И это смешно, когда канадец заявляет такое.

Корректнее всегда говорить: «Спасибо». 90 процентов того, чем пользуется сейчас другой тренер Медведевой, пришло из России – от Этери Тутберидзе. Любое интервью должно начинаться со слов: «Спасибо, Этери, за прекрасную девочку! Я счастлив, что могу раскрывать дальше ее талант». Это абсолютно прямая лестница, которая должна существовать. Иных быть не может. А иначе, будто ты приходишь к другому врачу, а он: «Ой, кто вас так лечил?!» Зачем это нужно? И не вмешивайте в эту историю ни Женю, ни Алину Загитову, ни наших тренеров», — заявил Авербух.

Ранее сообщалось, что Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию.