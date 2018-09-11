Шнуров предложил выбрать между Тимати и Хабибом
Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров в своем твиттер-аккаунте запустил опрос для читателей, посвященный противостоянию рэп-исполнителя Тимати и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».
У меня в общем-то только один вопрос. Тимати или Хабиб?», — задается вопросом известный певец.
Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».
Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с представителями лейбла BlackStar Тимати и Егором Кридом.
У меня в общем-то только один вопрос.— Шнур (@shnur0_ok) 11 сентября 2018 г.
Тимати или Хабиб?