Шнуров предложил выбрать между Тимати и Хабибом

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Лидер группы «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров в своем твиттер-аккаунте запустил опрос для читателей, посвященный противостоянию рэп-исполнителя Тимати и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает «Советский спорт».

У меня в общем-то только один вопрос. Тимати или Хабиб?», — задается вопросом известный певец.

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Девятого сентября в столице Дагестана по соображениям безопасности не состоялся концерт Крида. У Нурмагомедова эта новость вызвала положительные эмоции. Лидер музыкального лейбла Тимати не мог остаться в стороне и назвал заявление спортсмена из Махачкалы «глупостью».

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с представителями лейбла BlackStar Тимати и Егором Кридом.