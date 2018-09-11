Художника подвергли критике за карикатуру на Уильямс в финале US Open

<img src="//img.gazeta.ru/files3/865/11955865/rue18610bfbb7-pic905-895x505-26568.jpg">

Австралийского художника-карикатуриста Марка Найта подвергли критике за карикатуру на американку Серену Уильямс, которая во время финала US Open устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве, сообщает «Советский спорт».

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

Реклама

Художник изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. Арбитр встречи говорит Осаке: «Может, позволите Серене выиграть?». Карикатура вызвала массу негодования в сети, пользователи даже обвинили австралийца в расизме.

Сам Найт прокомментировал свое творение, назвав его картиной о поведении теннисистки.

«Я нарисовал эту карикатуру в воскресенье вечером, посмотрев финал US Open. Увидев, что даже у лучшей теннисистки в мире может случиться истерика, подумал, что это интересно. Эта карикатура о Серене, о ее плохом поведении в этот день, а не о расе. Мир просто сошел с ума», — заявил художник в интервью изданию Herald Sun.