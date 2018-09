Художника подвергли критике за карикатуру на Уильямс в финале US Open

Австралийского художника-карикатуриста Марка Найта подвергли критике за карикатуру на американку Серену Уильямс, которая во время финала US Open устроила истерику, обвинив судью финала Карлоса Рамоса в сексизме и воровстве, сообщает «Советский спорт».

Теннисистка за свое поведение была оштрафована на 17 тысяч долларов. Несмотря на это, она вновь обвинила судью в предвзятом отношении к теннисисткам. На ее сторону встали WTA и Ассоциация тенниса США. Арбитра поддержала ITF.

Художник изобразил американку, прыгающей от злости на собственной ракетке. Арбитр встречи говорит Осаке: «Может, позволите Серене выиграть?». Карикатура вызвала массу негодования в сети, пользователи даже обвинили австралийца в расизме.

Сам Найт прокомментировал свое творение, назвав его картиной о поведении теннисистки.

«Я нарисовал эту карикатуру в воскресенье вечером, посмотрев финал US Open. Увидев, что даже у лучшей теннисистки в мире может случиться истерика, подумал, что это интересно. Эта карикатура о Серене, о ее плохом поведении в этот день, а не о расе. Мир просто сошел с ума», — заявил художник в интервью изданию Herald Sun.

Australia's finest cartoonist Mark Knight has the strongest support of his colleagues for his depiction of Serena Williams' petulance. It's about bad behaviour, certainly not race. The PC brigade are way off the mark...again. pic.twitter.com/CeHaoRG6gf