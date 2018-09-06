Форварда «Барселоны» раздражает выигравший три Лиги чемпионов подряд «Реал»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился, что игроков каталонского клуба раздражает то, что мадридский «Реал» три раза подряд завоевывает Лигу чемпионов, передает «Советский спорт».
«Ситуация с Лигой чемпионов для «Барселоны» невыносима. Мы завоевали так много титулов внутри Испании, однако «Реал» победил в трех туринирах подряд. Это исторический момент, и это то, что нас раздражает.
Это очень непростой турнир, который необходимо выиграть, и это нужно делать командными усилиями. Несправедливо ожидать, что Месси сделает все сам. Несмотря на его талант, он нуждается в нашей помощи. Месси более мотивирован, нежели когда-либо. Теперь, когда он наш капитан, он хочет поднимать трофеи», — рассказал Суарес.
Ранее игрок «Барселоны» пожелал смерти завистникам футболиста «Реала» Модрича.