Форварда «Барселоны» раздражает выигравший три Лиги чемпионов подряд «Реал»

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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился, что игроков каталонского клуба раздражает то, что мадридский «Реал» три раза подряд завоевывает Лигу чемпионов, передает «Советский спорт».

«Ситуация с Лигой чемпионов для «Барселоны» невыносима. Мы завоевали так много титулов внутри Испании, однако «Реал» победил в трех туринирах подряд. Это исторический момент, и это то, что нас раздражает.

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Это очень непростой турнир, который необходимо выиграть, и это нужно делать командными усилиями. Несправедливо ожидать, что Месси сделает все сам. Несмотря на его талант, он нуждается в нашей помощи. Месси более мотивирован, нежели когда-либо. Теперь, когда он наш капитан, он хочет поднимать трофеи», — рассказал Суарес.

Ранее игрок «Барселоны» пожелал смерти завистникам футболиста «Реала» Модрича.