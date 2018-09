Защитник «Арсенала» может быть наказан за политический жест

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может быть наказан за празднование своего гола в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кардиффа», сообщает Sport24.

Он отпраздновал гол демонстрированием кистями рук птицы, что является отсылкой к изображенному на гербе Албании двуглавому орлу. Мустафи является игроком сборной Германии, но имеет албанские корни.

Футбольная ассоциация Англии запрещает футболистам демонстрировать любые политические жесты, потому Мустафи может быть оштрафован.

За подобный поступок Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала игроков сборной Швейцарии Джердана Шакири и Гранита Джаку во время чемпионата мира в России.

Ранее Мустафи и Пер Мертесакер исполнили песню на армянском языке.

Arsenal's Shkodran Mustafi could face punishment for his celebration after scoring in Arsenal's Premier League clash with Cardiff.

https://t.co/yRup43OUwC pic.twitter.com/uDeB5VGB7e