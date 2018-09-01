СМИ: IBU ведет расследование в отношении 65 российских спортсменов

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Бывший сотрудник портала Inside the Games Ник Батлер, присоединившийся к команде немецкого журналиста Хайо Зеппельта, заявил о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, передает «Советский спорт».

«Мне сказали, что есть «существенные доказательства» против 65 российских биатлонистов. IBU — единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая расследует ситуацию вокруг россиян, основываясь на данных московской антидопинговой лаборатории. Не понимаю, почему другие федерации игнорируют эту информацию. Конькобежный спорт, лыжи, керлинг, бобслей и другие.

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Многие из этих дел могли бы получить более фундаментальную доказательную базу, если бы следствие имело доступ в московскую лабораторию. Но МОК намерен вернуть Россию в игру, они ставят политику выше борьбы с обманщиками», — написал Батлер в своем твиттере.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о нарушении антидопинговых правил.