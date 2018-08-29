«Ювентус» готов потратить €50 млн на друга Роналду
«Ювентус» летом 2019 года намерен подписать защитника мадридского «Реала» Марсело, сообщает «Советский спорт».
По информации итальянского издания Tuttosport, переход мог состояться в текущее трансферное окно, однако «бьянконери» не захотели нарушать правила финансового фэйр-плей.
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Если туринцам удастся договориться со «сливочными», то трансфер бразильца обойдется им в €50 млн. Контракт 30-летнего Марсело с «Реалом» действует до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Марсело пожаловался на отсутствие Роналду в команде.