«Ювентус» готов потратить €50 млн на друга Роналду

«Ювентус» летом 2019 года намерен подписать защитника мадридского «Реала» Марсело, сообщает «Советский спорт».

По информации итальянского издания Tuttosport, переход мог состояться в текущее трансферное окно, однако «бьянконери» не захотели нарушать правила финансового фэйр-плей.

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Если туринцам удастся договориться со «сливочными», то трансфер бразильца обойдется им в €50 млн. Контракт 30-летнего Марсело с «Реалом» действует до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Марсело пожаловался на отсутствие Роналду в команде.