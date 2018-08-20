«Динамо» и «Уфа» объявили стартовые составы
Московское «Динамо» и «Уфа» объявили стартовые составы на заключительный матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Тумасян, Пуцко, Табидзе, Йокич, Кротов, Пауревич, Обляков, Карп, Бизяк.
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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что футболисты «Уфы» рассчитывают вовремя получить британскую визу.