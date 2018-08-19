Ари назвал работу Лапочкина «позором для российского футбола»‍

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Форвард «Краснодара» Ари резко отозвался о работе арбитра Сергея Лапочкина в матче с московским «Спартаком» (0:1), сообщает Sport24.

«К сожалению, судейство нужно сильно улучшать. У нас должно было быть два пенальти, которых не назначили. Я хочу поблагодарить всех своих партнеров. К сожалению, это позор российского футбола», — гласит запись Ари в инстаграме.

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Напомним, что черно-зеленые требовали от судьи 11-метрового удара в ворота «Спартака» за фол Квинси Промеса на Ари. Кроме того, недовольство вызвало решение Лапочкина не удалять игрока «Спартака» Фернандо за удар Ари.

Ранее пресс-служба «Краснодара» выложила видеоролик, критикуя судейские решения рефери Сергея Лапочкина в двух матчах черно-зеленых против московского «Спартака».