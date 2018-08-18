Экс-капитан сборной Пакистана по крикету стал премьер-министром страны
Бывший капитан сборной Пакистана по крикету стал премьер-министром страны, сообщает «РИА Новости».
Хан стал известным как капитан сборной Пакистана по крикету, которая в 1992 году в первый и пока единственный раз стала чемпионом мира.
Глава партии «Движение за справедливость» принес присягу в качестве 22-го премьер-министра страны. Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял присягу господина Хана в своем дворце в Исламабаде.
Ранее сообщалось, что арабский шейх вложит миллионы в бывший клуб Роналду.