Экс-капитан сборной Пакистана по крикету стал премьер-министром страны

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Бывший капитан сборной Пакистана по крикету стал премьер-министром страны, сообщает «РИА Новости».

Хан стал известным как капитан сборной Пакистана по крикету, которая в 1992 году в первый и пока единственный раз стала чемпионом мира.

Глава партии «Движение за справедливость» принес присягу в качестве 22-го премьер-министра страны. Президент Пакистана Мамнун Хусейн принял присягу господина Хана в своем дворце в Исламабаде.



Ранее сообщалось, что арабский шейх вложит миллионы в бывший клуб Роналду.