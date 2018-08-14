Флаг «Краснодара» побывал в космосе
Флаг футбольного клуба «Краснодар» побывал в космосе, сообщает «Советский спорт».
Об этом заявил заместитель главы администрации Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Георгий Антониади в своем твиттере.
Флаг с автографами игроков «быков» был передан космонавту Антону Шкаплерову, после чего тот доставил его на МКС. На станции флаг провел почти полгода.
Ранее «Краснодар» в гостях оказался сильнее «Уфы».
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