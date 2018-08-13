Фетисов: возможное исключение хоккея из программы Игр — абсурд и провокация

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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о возможном исключении хоккея из программы зимних Олимпийских Игр, пишет Sport24.

«Я вообще не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась! Абсурд полнейший. Мне кажется, что это провокация, даже комментировать не хочу», — передает слова Фетисова Национальная служба новостей.

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По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту в вопросе участия игроков Национальной хоккейной лиги в Играх стоит обратить внимание на опыт Федерации хоккея России.

«У меня нет слов! Хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются! Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета Лиги не приезжают на олимпийский турнир, то Федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть свою роль», — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что хоккейный турнир может быть исключен из программы Олимпийских Игр.